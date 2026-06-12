كتب – سيد متولي

عثر فريق من الباحثين في شمال غرب الصين على متحجرة يعود عمرها إلى نحو 120 مليون عام، تنسب إلى نوع غير معروف سابقا من الديناصورات الصغيرة المفترسة المنتمية إلى مجموعة الميكرورابتور.

اكتشاف يوسع نطاق الميكرورابتور



وبحسب CNN، يشير موقع الاكتشاف إلى امتداد جغرافي أوسع مما كان معروفا سابقا لهذا النوع من الديناصورات القريبة في صفاتها من الفيلوسيرابتور، والذي اشتهر بمخالبه الحادة وقدرته المحتملة على التحرك والانزلاق بين الأشجار، وهذا الدليل أحدث إضافة للسجل الأحفوري الخاص بالميكرورابتور.

نوع جديد يضاف إلى السجل العلمي

وأظهر تحليل حديث لعظام محفوظة بشكل استثنائي، شملت عظام الكتف والأطراف الأمامية، أن المتحجرة تعود إلى نوع جديد لم يكن موثثا من قبل، وأطلق الباحثون عليه اسم "جيان تشانجماينسيس"، في دراسة نشرت في مجلة علمية متخصصة في الحفريات، وهي Annals of Carnegie Museum.

ويرمز الاسم إلى طائر أسطوري في الثقافة الصينية يتمتع بسمات شبيهة بالطيور، في إشارة إلى الخصائص الانتقالية التي تجمع بين الديناصورات والطيور لدى هذا الكائن المنقرض، بينما يشير الجزء الثاني من الاسم إلى منطقة تشانجما في مقاطعة جانسو، حيث تم الاكتشاف.

أهمية استثنائية للموقع الأحفوري



وتعد هذه العينة الأولى المؤكدة لميكرورابتور يتم العثور عليها خارج نطاقها المعروف في شمال شرق الصين، ووفق الباحثين، فإن المنطقة التي عثر فيها على المتحجرة كانت في الماضي بيئة غنية بالطيور والكائنات الصغيرة، وهو ما تؤكده مئات الأحافير المكتشفة هناك، بينما تمثل هذه العينة حالة نادرة لديناصور غير طيري ضمن هذا السياق البيئي.

دلائل على سلوك شبيه بالطيور



وتشير خصائص العينة إلى أن هذه الديناصورات ربما امتلكت قدرات حركية متقدمة، مكنتها من تسلق الأشجار والانزلاق بين الفروع، في نمط حركة يشبه بعض الثدييات الطائرة الحديثة.

ويعتقد العلماء أن بنية الأجنحة والكتف لدى هذه الكائنات قد توفر أدلة مهمة لفهم تطور الطيران لدى الطيور الحديثة، خاصة مع وجود ريش يغطي الجسم بالكامل بما في ذلك الأطراف الخلفية، ما يمنحها مظهر الأجنحة الأربعة.

حياة بين الأرض والأشجار



وتظهر الدراسات أن الميكرورابتور لم يكن كائنا أرضيا بالكامل، بل ربما قضى جزءا كبيرا من حياته على الأشجار، متنقلا بين الفروع بحثا عن الغذاء أو الهروب من المفترسات الأكبر حجما.

ويرجح الباحثون أن هذا النمط المعيشي ساعده على استغلال بيئة لم تكن مزدحمة بالمنافسين.

غذاء وسلوك مفترس



وتشير الأدلة الأحفورية إلى أن هذه الديناصورات كانت تتغذى على طيور وكائنات صغيرة، حيث عثر سابقا على بقايا طيور داخل هياكل عظمية لميكرورابتور أخرى.

أهمية الاكتشاف علميا



ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على كونه إضافة نوع جديد إلى سجل الديناصورات، بل يساهم أيضا في توضيح العلاقة التطورية المعقدة بين الديناصورات والطيور الحديثة، كما أن الحالة الاستثنائية لحفظ الجناح ثلاثي الأبعاد تمنح الباحثين فرصة نادرة لتحليل تفاصيل دقيقة قد تساعد في فهم آليات الحركة والطيران لدى هذه الكائنات المنقرضة.

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