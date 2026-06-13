إعلان

التلفزيون الإيراني: واشنطن تقبل مبدأ عدم التدخل وتبحث رفع العقوبات

كتب : وكالات

10:25 ص 13/06/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة أظهرت احتراماً لسيادة إيران للمرة الأولى منذ 47 عاماً، معتبراً أن التطورات الأخيرة تعكس تحولاً في الموقف الأمريكي تجاه طهران.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يسعون، بحسب وصفه، إلى إسقاط النظام قبل ثلاثة أشهر، باتوا اليوم مضطرين إلى القبول بمبدأ عدم التدخل من أجل الوصول إلى تفاهم.
وأشار إلى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، موضحاً أن المناقشات تتناول الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
وأكد التلفزيون الإيراني أن مراجعة ملف رفع العقوبات والملف النووي ستتم بعد التوصل إلى التفاهم، مشدداً على أن إيران لن تنقل أي مواد نووية إلى خارج البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق إيران وأمريكا حرب إيران مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات السبت

الجيش الأمريكي: إيران أطلقت مسيرات هجومية استهدفت سفنًا تجارية بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: إيران أطلقت مسيرات هجومية استهدفت سفنًا تجارية بمضيق هرمز
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
بـ"عجلة وعزيمة حديد".. حكاية رحلة استثنائية لرحالة مصرية إلى الوادي الجديد
أخبار المحافظات

بـ"عجلة وعزيمة حديد".. حكاية رحلة استثنائية لرحالة مصرية إلى الوادي الجديد
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن
أخبار مصر

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان