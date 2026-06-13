قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة أظهرت احتراماً لسيادة إيران للمرة الأولى منذ 47 عاماً، معتبراً أن التطورات الأخيرة تعكس تحولاً في الموقف الأمريكي تجاه طهران.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يسعون، بحسب وصفه، إلى إسقاط النظام قبل ثلاثة أشهر، باتوا اليوم مضطرين إلى القبول بمبدأ عدم التدخل من أجل الوصول إلى تفاهم.

وأشار إلى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، موضحاً أن المناقشات تتناول الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأكد التلفزيون الإيراني أن مراجعة ملف رفع العقوبات والملف النووي ستتم بعد التوصل إلى التفاهم، مشدداً على أن إيران لن تنقل أي مواد نووية إلى خارج البلاد.