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"أول ثنائية في المونديال".. ملخص مباراة أمريكا وباراجواي في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

02:59 ص 13/06/2026 تعديل في 06:08 ص

شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026

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تمكن منتخب أمريكا من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب باراجواي، بأربعة أهداف دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع منتخب أمريكا رصيده من النقاط إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026.

وبهشدت مباراة اليوم تسجيل لاعب منتخب أمريكا فالورين بالوجون، أول ثنائية في النسخة الحالية من البطولة.

تشكيل الولايات المتحدة الرسمي لمواجهة باراجواي:

حراسة المرمى: مات فريز.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، كريس ريتشاردز، أنتوني روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان.

خط الوسط: تايلر آدامز، ويستون ماكيني، مالك تيلمان.

خط الهجوم:كريستيان بوليسيتش، فولارين بالوجون.

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب باراجواي كالتالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

خط الدفاع: عمر ألديريتي، خوان خوسيه كاسيريس، جونيور ألونسو، جوستافو جوميز.

خط الوسط: دييجو جوميز، ميجيل ألميرون، أندريس كوباس، داميان بوباديلا.

خط الهجوم: أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو.

أبرز أحداث مباراة الولايات المتحدة وباراجواي في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: بوبديلا يسجل الهدف الأول لمنتخب أمريكا في مرمى باراجوي بالخطأ في مرماه

الدقيقة 29: هدف ملغي للولايات المتحدة الأمريكية بداعي التسلل

الدقيقة 31: بالوجون يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي في مرمى باراجوي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: بالوجون يسجل الهدف الثالث لأمريكا في مرمى باراجوي

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 72: ماوريسيو يسجل الهدف الأول لباراجواي في مرمى أمريكا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: رينا يحرز الهدف الرابع لأمركيا في مرمى باراجواي

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

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كأس العالم 2026 منتخب أمريكا أمريكا وباراجواي

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