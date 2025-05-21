تخطت ثروتها 114 مليار دولار.. 10 صور لأغنى امرأة في العالم

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أليس لويز والتون، هي وريثة ثروة وول مارت، والابنة الوحيدة لمؤسس الشركة، سام والتون، وتقدر ثروتها الصافية بحوالي 117 مليار دولار أمريكي، ما يجعلها أغنى امرأة في العالم وفي المرتبة الثالثة عشرة بين أغنى الأشخاص بشكل عام وفقً لـ "فوربس".

على عكس إخوتها، لم تشارك أليس بشكل مباشر في إدارة وول مارت، لكنها استفادت من حصتها الكبيرة في أسهم الشركة.تشتهر أليس والتون باهتمامها بالفنون، في عام 2005، أسست متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي في بنتونفيل، أركنساس، والذي افتتح للجمهور في عام 2011.

وتبرعت أليس بمجموعتها الفنية الخاصة لتشكيل أساس المجموعة الدائمة للمتحف، والتي تضم أعمالًا فنية أمريكية تمتد لخمسة قرون، يتميز المتحف بتقديمه الدخول المجاني.

وبالإضافة إلى اهتمامها بالفن، تُعرف أليس والتون بأنشطتها الخيرية، أسست مؤسسة أليس إل. والتون في عام 2017، والتي تركز على زيادة الوصول إلى الفنون، وتحسين التعليم، وتعزيز الصحة، ودفع الفرص الاقتصادية.

كما أنشأت مؤسسة آرت بريدجز في عام 2017 بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الفن الأمريكي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المجتمعات الريفية والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي عام 2019، أنشأت أليس معهد هارتلاند للصحة الشاملة، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى دمج نهج الصحة الشاملة في نظام الرعاية الصحية، وفي عام 2021، أعلنت عن تأسيس كلية أليس إل. والتون للطب في بنتونفيل، وهي كلية طبية غير ربحية ستركز على الطب الشامل.

ومن المقرر افتتاح الحرم الجامعي في عام 2025، مع التحاق أول دفعة من الطلاب في نفس العام، رهنًا بالاعتماد.

أليس هي أيضًا عضوة في مؤسسة عائلة والتون، التي تعمل في مجالات تحسين التعليم في مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وحماية الأنهار والمحيطات والمجتمعات التي تعتمد عليها، والاستثمار في منطقة شمال غرب أركنساس ودلتا أركنساس وميسيسيبي.

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