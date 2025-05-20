"طري على قلبك".. مشروبات طبيعية لتحسين الدورة الدموية في الموجة الحارة

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يعاني كثيرون من الخمول وتراجع مستويات الطاقة.

ونصحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية، بتناول مشروبات طبيعية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يساهم في تعزيز الشعور بالنشاط والتقليل من الإرهاق.

وأضافت عبدالوهاب في تصريح خاص لـ "مصراوي" أن أبرز هذه المشروبات تشمل عصير البنجر الذي يعرف بغناه بالنترات التي توسع الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ويعزز من الدورة الدموية.

ماء الليمون بالنعناع

يجمع بين الترطيب والطاقة، ويعد خيارًا مثاليًا لتعزيز النشاط.

الزنجبيل

يحفّز الدورة الدموية بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما يساهم في زيادة مستوى الطاقة.

كما أوصت بتناول الشاي الأخضر لاحتوائه على مضادات أكسدة تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية.

ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لدعم وظائف القلب والدورة الدموية.

واختتمت بضرورة شرب هذه السوائل بانتظام مع الحفاظ على ترطيب الجسم، لتفادي آثار الإجهاد الحراري.

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