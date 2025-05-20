7 أسباب تجعل البعوض ينجذب إليك أكثر من غيرك.. لن تتوقع السبب

كتبت- نورهان ربيع:

يندهش الكثير من الناس من انجذاب البعوض إليهم وعضّهم أكثر من غيرهم، ويحاولون فهم سر هذا الانجذاب.

هناك العديد من العوامل التي تجعل البعوض ينجذب إليك أكثر من غيرك، والتي قد تختلف من شخص لآخر.

وفيما يلي نعرض أهم هذه الأسباب، وفقًا لما ذكره موقع verywellhealth.

فصيلة الدم

يفضل البعوض بعض فصائل الدم أكثر من غيرها. فالبعض يفضل فصيلة الدم O، بينما يفضل البعض الآخر فصيلة الدم AB.

بالإضافة إلى ذلك، يُفرز حوالي 80% من الناس إفرازًا عبر جلدهم يشير إلى فصيلة دمهم، ما قد يجعل البعوض يلدغ هؤلاء الأشخاص أكثر من غيرهم، بغض النظر عن فصيلة دمهم.

ثاني أكسيد الكربون

يستطيع البعوض استشعار ثاني أكسيد الكربون من مسافة بعيدة، لذا كلما زفرتَ أكثر، ازدادت جاذبيتك، ويزداد تعرضك للدغات البعوض أيضًا عند ممارسة الرياضة، لأنك تزفر كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون أثناء النشاط البدني.

حرارة الجسم

تستشعر إناث البعوض حرارة الجسم وتستخدمها لتحديد مكان الجسم الأكثر دفئًا، وتميز إناث البعوض (وليس الذكور) بين مصادر الحرارة، ما يجعلها تركز على الجسم الأكثر حرارة، بغض النظر عن حجمه، لذا يمكنك توقع جذب المزيد من البعوض عندما ترتفع درجة حرارة جسمك، كما يحدث في الأيام الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة.

رائحة الجسم

يستخدم البعوض أجهزة استشعار على قرون استشعاره لاكتشاف الروائح، هناك عدة روائح تجعل الجسم أكثر جذبًا للبعوض، مثل:

العرق

يحتوي العرق على حمض اللاكتيك والأمونيا، وهما رائحتان تجذبان البعوض.

البكتيريا

تنتج البكتيريا رائحة مميزة عند اختلاطها بالعرق، وقد أثبتت الأبحاث أن أنواع وكميات البكتيريا على الجلد تؤثر في عدد لدغات البعوض.

حمض الكربوكسيل

ويفضّل البعوض الأشخاص الذين تحتوي جلودهم على نسبة أعلى من الأحماض الكربوكسيلية (الأحماض الدهنية)، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض لديهم تركيزات أعلى من حمض الكربوكسيل، خاصة عندما يختلط مع العرق.

النساء الحوامل

أظهرت دراسة أجريت في أفريقيا عام 2000 أن البعوض ينجذب إلى النساء الحوامل أكثر بمرتين من غير الحوامل، ويعتقد أن هذا يحدث بسبب عدة عوامل:

ثاني أكسيد الكربون

وتزفر النساء في أواخر الحمل كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21%، مقارنة بالنساء غير الحوامل.

الحرارة

تكون بطون النساء الحوامل أدفأ بحوالي درجة مئوية من بطون النساء غير الحوامل.

النظام الغذائي

ويعتقد أن تناول الأطعمة الحلوة، المالحة، الحارة، أو الغنية بالبوتاسيوم قد يزيد من جاذبيتك للبعوض، وعلى سبيل المثال، تناول الموز قد يزيد من تواتر التعرض للدغات البعوض، وقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الحشرات أن تناول الموز يزيد من احتمالية تعرضك للبعوض.

لون الملابس

يستخدم البعوض عينيه لاستهداف ضحاياه، وتظهر الأبحاث أن البعوض ينجذب أكثر نحو الألوان الداكنة مثل الأخضر والأسود مقارنةً بالألوان الفاتحة مثل الأبيض أو الرمادي، لأن البعوض يرى هذه الألوان بسهولة أكبر. لذا، يُفضل ارتداء ألوان فاتحة لتقليل تعرضك للدغات.

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