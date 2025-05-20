5 علامات لـ"القاتل الصامت" تظهر عند الاستيقاظ.. احذرها

كتبت – أسماء العمدة:

تظهر عند الاستيقاظ صباحًا بعض العلامات التي قد تكون مؤشرًا لمشكلات صحية خطيرة، ومن المهم التنويه إلى أن هذه العلامات وحدها لا تكفي لتشخيص أي مرض، وفقًا لموقع Healthline.

صداع شديد ومستمر

خصوصًا إذا صاحبه دوار أو غثيان أو تغيرات في الرؤية، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم، المعروف بـ"القاتل الصامت".

تعب وإرهاق شديدان

الشعور بتعب غير معتاد رغم الحصول على نوم كافٍ قد يشير إلى مشكلات صحية متعددة، مثل أمراض القلب، اضطرابات الغدة الدرقية، أو بعض أنواع العدوى المزمنة.

ألم أو تصلب في الصدر

أي إحساس بالضغط أو الألم أو عدم الراحة في منطقة الصدر عند الاستيقاظ يجب التعامل معه بجدية، إذ قد يكون مرتبطًا بمشكلات في القلب.

ضيق في التنفس

الاستيقاظ مع صعوبة في التنفس أو الشعور بالاختناق قد يكون علامة على وجود مشكلات في القلب أو الرئة، أو ربما انقطاع النفس النومي، والذي يرتبط بمضاعفات صحية أخرى.

تورم في الساقين أو الكاحلين

ملاحظة تورم غير طبيعي في الساقين أو الكاحلين عند الاستيقاظ قد يدل على خلل في وظائف القلب أو الكلى أو الدورة الدموية.

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