أغلى 5 فواكه في العالم.. واحدة منها تباع بـ48 ألف دولار للثمرة

كتبت: نورهان ربيع

رغم أن الفاكهة تُعد من الأطعمة اليومية التي يتناولها الناس حول العالم، إلا أن هناك أنواعًا نادرة لا تُزرع إلا في مناطق محددة وتحتاج إلى ظروف مناخية خاصة، ما يجعلها باهظة الثمن بل وتُباع أحيانًا بأسعار خيالية تصل إلى آلاف الدولارات للثمرة الواحدة.

وفيما يلي نرصد أغلى 5 أنواع فواكه في العالم، بحسب ما أورده موقع News Ukraine.

1- شمام أو بطيخ يوباري

يُزرع هذا الشمام الياباني الشهي في مدينة يوباري، ثماره مستديرة الشكل، حلوة المذاق، وتُعتبر رمزًا للفخامة، ويُباع بعضها سنويًا في مزادات بمبالغ قياسية، ويصل سعرها إلى 30 ألف دولار.

2- عنب روبي رومان

يزرع هذا النوع من العنب في اليابان، وكل حبة عنب بحجمها المثالي، لا يقل وزنها عن 20 جرامًا، ويشتهر هذا العنب بنكهته الغنية وحلاوته الاستثنائية، ويصل سعره ل 12 ألف دولار.

3- دوريان نونج هان

يُزرع هذا النوع من ملك الفواكه في تايلاند، ويتميز بطعمه الفريد والنادر، إذ يجمع بين الحلاوة والقوام الكريمي، ويصل السعر إلى 48,000 دولار أمريكي للثمرة الواحدة.

4- فراولة سيمبيكيا كوين

تُزرع هذه الفراولة الفاخرة يدويًا في ظروف خاصة في اليابان. وغالبًا ما تُقدم في مجموعات هدايا باهظة الثمن، إذ تتميز كل حبة بشكلها المثالي ومذاقها الاستثنائي، ويصل سعر الحبة الواحدة منها إلى 84 دولار.

5- مانجو تايو نو تاماجو

يُترجم الاسم إلى "بيضة الشمس"، وتُزرع هذه المانجو في منطقة ميازاكي باليابان، وتتميز ثمارها بنكهة غنية ولون أحمر برتقالي نابض بالحياة، مما يجعلها رمزًا للفخامة، ويصل سعرها إلى 4 آلاف دولار للحبة الواحدة.

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