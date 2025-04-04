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خبيرة تحذر من وضع الغسالة في هذا المكان بالمنزل- "يجلب الطاقة السلبية والنكد"

07:00 م الجمعة 04 أبريل 2025

الطاقة السلبية

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كتب- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة طاقة المكان، سونيا الحبال، من وضع الغسالة في الحمام، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على طاقة المنزل ويسبب مشكلات بين أفراد الأسرة.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الغسالة تصدر ترددات سلبية تؤدي إلى النكد والمشكلات الزوجية.

وأكدت على ضرورة إخراج الغسالة من الحمام، وفي حال الاضطرار لوضعها فيه، يجب تشغيلها في الصباح فقط، مع التأكد من عدم وجود أحد نائم في المنزل.

وتضيف أن إهدار المياه في الحمام يزيد من التوتر في حياة السكان.

ونصحت "سونيا" بوضع الغسالة في المطبخ، حيث يمكن تشغيلها في أي وقت دون التأثير على طاقة المنزل.

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الطاقة السلبية وضع الغسالة في هذا المكان بالمنزل سونيا الحبال وضع الغسالة في الحمام
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