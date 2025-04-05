احذر هذه العلامات.. تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

كتبت- آلاء نبيل:

يواجه بعض الأشخاص أعراضًا غير متوقعة خلال تناول وجبة السحور، قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي.

وبحسب ما ذكره موقعي Healthline وWebMD، إليك أبرز العلامات التي قد تظهر ليلاً خلال تناول وجبة السحور:

1- العطش الشديد

الشعور بعطش غير عادي حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء، وغالبًا ما يكون هذا العطش مصحوبًا بجفاف في الفم.

2- كثرة التبول

الحاجة المتكررة للتبول، خاصة بعد تناول الوجبات.

3- التعب والإرهاق

الشعور بالتعب والضعف بعد تناول الطعام، حتى لو كانت الوجبة صغيرة، بالإضافة إلى الصعوبة في التركيز وزيادة الرغبة في النوم.

4- عدم وضوح الرؤية

تشوش الرؤية أو صعوبة في التركيز البصري بعد تناول الطعام، وغالبًا ما تكون الرؤية ضبابية أو غير واضحة.

5- الصداع

الشعور بصداع غير مبرر بعد تناول الطعام، وعادة ما يكون مصحوبًا بدوخة.

6- الجوع المتكرر

الشعور بالجوع الشديد حتى بعد تناول وجبة كاملة.

أسباب ارتفاع سكر الدم بعد الأكل

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة والسكريات.

عدم كفاية الأنسولين في الجسم أو مقاومة الأنسولين.

عدم ممارسة الرياضة بانتظام.

التوتر والقلق.

بعض الأدوية.

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