ذهب يربك العروس وأموال على الأرض.. حفل زفاف يثير الجدل في تركيا (فيديو)

أثار زفاف يجمع عائلتين عراقية وتركية في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، جدلا واسعا على منصات التواصل، بعدما انتشرت مشاهد غير مألوفة من الحفل.

وظهرت العروس جالسة خلال الاحتفال بسبب ثقل الحُلي الذهبية التي تزينت بها، إلى جانب لقطات تظهر كميات كبيرة من الأموال التي أغدقها الضيوف على العروسين.

وبحسب موقع haberler التركي، فإن العريس هو كهرمان ذو الفقار إيزول (26 عاما)، محام ينحدر من قبيلة إيزول في شانلي أورفا، وهو ابن شقيق نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية.

في المقابل، تنتمي العروس نازدار بارزاني (25 عاما)، وهي محامية أيضا، إلى عائلة بارزاني المعروفة، وهي ابنة عبدالكريم بارزاني ومن أقارب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وشهدت قاعة الزفاف أجواء استثنائية، حيث تنافس الحاضرون على نثر الأموال بكميات كبيرة فوق رأسي العروسين، ما استدعى جمعها في صناديق كبيرة.

كما تلقت العروس هدايا ذهبية ثقيلة ومتنوعة، من عملات وأحزمة وقلائد، إضافة إلى خاتم ألماس وتاج ذهبي، وهو ما جعلها غير قادرة على مواصلة الرقص لفترة طويلة.

وانتشرت اللقطات المصورة للحفل على نطاق واسع، وأثارت ردود فعل متباينة بين من رأى فيها احتفالا فاخرا يعكس التقاليد الاجتماعية، ومن انتقد ما اعتبره مبالغة واضحة في استعراض الثراء.

