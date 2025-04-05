بعد حادثة مترو روض الفرج.. 7 خطوات لحماية نفسك من الماس الكهربائي

كتب- أحمد الضبع:

شهدت محطة مترو روض الفرج، الواقعة على الخط الثاني، فجر يوم الجمعة، حادثًا مفاجئًا حيث تصاعدت أدخنة من إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي.

أساسيات التعامل مع الماس الكهربائي

وتعليقًا على الحادث، قال الدكتور طلعت البهلول، خبير السلامة المهنية، إنّ الحوادث المماثلة تتطلب اليقظة والإلمام بأساسيات التعامل مع الماس الكهربائي، لتجنب الإصابات أو تطور الحادث إلى حريق.

وأضاف "البهلول" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه في حالة حدوث ماس كهربائي، من الضروري عدم الاقتراب من الأسلاك أو الأجزاء المكشوفة، ويجب التأكد أولًا من قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة".

كيف تحمي نفسك من الماس الكهربائي؟

وأوضح أن التعامل السليم مع الحوادث الكهربائية يمكن أن يكون فارقًا في الوقاية من إصابات خطيرة أو حوادث أكبر، مقدمًا مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لحماية النفس من الماس الكهربائي، وتشمل:

الابتعاد عن مصدر الكهرباء وتجنب الاقتراب من الأسلاك أو الأجهزة المتضررة.

يجب قطع التيار الكهربائي فورًا، إذا كنت قادرًا على ذلك.

في حالة وجود جهاز حماية كهربائي، يجب تفعيله لوقف تدفق التيار.

في حالة ضرورة الاقتراب من مصدر الكهرباء، استخدم أدوات معزولة للوقاية.

لا تلمس الماء أو المواد الموصلة لأن الماء قد يكون موصلًا للكهرباء ويزيد من خطر الإصابة.

في حالة العجز عن التعامل مع الموقف، يجب الاتصال فورًا بفريق الطوارئ.

إذا كان الحريق أو الدخان قد بدأ في التكون، يجب مغادرة المكان على الفور.

واختتم بالقول: "التوعية بأخطار الكهرباء وطرق التعامل مع المواقف الطارئة يجب أن تكون جزءًا من الثقافة العامة، لا سيما في الأماكن العامة مثل محطات المترو والأسواق والمولات".

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