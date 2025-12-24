رضا عبد العال يكشف لمصراوي التشكيل الأفضل لمصر أمام جنوب أفريقيا

20 صورة من مران منتخب مصر الجماعي استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

"منافس قوي".. ماذا قال مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر المرتقبة؟

كشف رضا عبد العال، لاعب منتخب مصر السابق عن رأيه بخصوص التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا المقبلة بالجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظري التشكيل الأنسب لمباراة منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع : ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - أحمد فتوح.

خط الوسط : إمام عاشور - مهند لاشين - محمد شحاتة.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفي محمد - عمر مرموش.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب لموسم 2025.

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز المستحق على زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

