مطعم يبيع نصف دجاجة بـ 3300 جنيه لهذا السبب

كتبت- شيماء مرسي

أثار مطعم صيني حالة من الجدل بعد بيعه نصف طبق دجاج بسعر صادم وهو 480 يوان (66 دولارا أميركيا)، وبرر المطعم هذا السعر بأن الدجاجة تربت على أنغام الموسيقى وتغذت على الحليب، مما أثار سخرية واسعة النطاق بين المستخدمين.

وبدأت القصة عندما شارك أحد زبائن المطعم تجربته مشيدا بجودة الدجاج المقدم، وقد كشف العاملون بالمطعم عن سر هذا المذاق المميز، موضحين أن الدجاج من سلالة نادرة تعرف باسم "دجاج عباد الشمس" الذي يتم تربيته في مزرعة بمقاطعة قوانغدونج جنوب الصين، من خلال تغذيته على العصير المستخرج من سيقان عباد الشمس ورؤوس الزهور الذابلة في المزرعة، بحسب ما ذكرت "صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويعرف الدجاج ثلاثي الألوان الأصفر أو دجاج الإمبراطور بأنه سلالة مفضلة لدى الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان.

واكتسب هذا الاسم بفضل لون منقاره وجلده وأرجله الصفراء، ويشتهر بمذاقه الغني وقوامه الطري عند طهيه بشكل مثالي.

ويعتبر دجاج دوار الشمس الأغلى سعرا حيث يتجاوز سعره 200 يوان (28 دولارا أمريكيا) للكيلوجرام.

وقد يتجاوز سعر دجاجة دوار الشمس الكاملة 1000 يوان (140 دولارا أمريكيا) في المطاعم.

وقال أحد العاملين في مزرعة دجاج عباد الشمس لوكالة إن الدجاج يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية، لكنه لا يتغذى على الحليب.

وأوضح الرجل لموظفي المطعم أنه مستعد لدفع 480 يوان مقابل نصف دجاجة، لكنه رفض بشدة محاولتهم تضليله باختلاق الأعذار.

اقرا أيضا:

في العيد.. ما أضرار تناول الحلويات ليلا؟

100 نبضة في الدقيقة.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

كيف يمكن لـ الزبادي محاربة سرطان القولون؟

تحذير من السجائر الإلكترونية والتقليدية.. تحتوي على نفس المواد المسرطنة

رغم الفوائد المزعومة.. مخاطر صحية لـ حقن التخسيس