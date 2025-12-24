"أول مرة تمطر".. واقعة طريفة بين حسام حسن وأحد المراسلين في المغرب

"منافس قوي".. ماذا قال مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر المرتقبة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء فيديو لواقعة طريفة جمعت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع أحد المراسلين في المغرب.

وشهد الفيديو حديثًا بين المراسل وحسام حسن، حيث قال له المراسل: كابتن حسام أنت عارف إن المطرة أول مرة تمطر هنا من 14 سنة، ليرد المدير الفني للمنتخب الوطني مازحًا: لا والله.. طيب خير خير.. خير.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على زيمبابوي بثنائية في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، فيما يستعد الفراعنة لخوض مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة في المغرب.

