مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

1 0
22:00

الجابون

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

2 1
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

0 0
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

"أول مرة تمطر".. واقعة طريفة بين حسام حسن وأحد المراسلين في المغرب

كتب : محمد عبد الهادي

09:26 م 24/12/2025
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن (6) (1)
    حسام حسن (1) (1)
    حسام حسن في مران المنتخب
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام حسن
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
    وصول حسام حسن و الدرندلي إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء فيديو لواقعة طريفة جمعت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع أحد المراسلين في المغرب.

وشهد الفيديو حديثًا بين المراسل وحسام حسن، حيث قال له المراسل: كابتن حسام أنت عارف إن المطرة أول مرة تمطر هنا من 14 سنة، ليرد المدير الفني للمنتخب الوطني مازحًا: لا والله.. طيب خير خير.. خير.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على زيمبابوي بثنائية في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، فيما يستعد الفراعنة لخوض مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة في المغرب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

