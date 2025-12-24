بالفيديو | عمدة نيويورك يشيد بأبو تريكة ويتحدث عن صلاح.. ماذا قال؟

أشاد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بعدد من المنتخبات والنجوم الأفارقة وعلى رأسهم النجم المصري محمد أبو تريكة، مؤكدًا أن منتخب مصر كان يسيطر على بطولة كأس الأمم الأفريقية في عهده.

وقال عمدة نيويورك خلال مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إن المنتخب المغربي وصل إلى مراحل متقدمة في تاريخ كأس العالم، بعدما حقق المركز الرابع في النسخة الماضية، مشيرًا إلى أن المغرب يضم عددًا من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في المنافسات ومن الممكن أن يحققوا فوزاً خلال هذه البطولة.

وأضاف عمدة نيويورك،، أنه يشعر بالفخر لكونه أوغندي المولد والنشأة، موضحًا أنه انتقل إلى مدينة نيويورك في سن السابعة في فترة كان فيها منتخب أوغندا قد نجح في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتمنى عمدة نيويورك التوفيق لمنتخب أوغندا في دور المجموعات بالبطولة، قائلًا: "أتوقع وآمل أن يحقق المنتخب المركز الثالث هذه المرة".

وعن المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، قال عمدة نيويورك أن الحصان الأسود لهذه البطولة ممكن أن يكون السنغال أو مصر خاصة مع وجود محمد صلاح الذي يمنح منتخب بلاده دائمًا فرصة قوية، مشيرًا إلى أن منتخب مصر كان يسيطر على بطولة أمم أفريقيا في عهد أبو تريكة.