تضر الكلى والقلب.. تحذير من طبق شهير على مائدتك

كتبت – آلاء نبيل:

يحرص العديد من الأشخاص على إضافة المخللات إلى مائدة الطعام التي تشمل الوجبات الرئيسية، ولكن يجهل البعض خطورة ذلك على الصحة، وبشكل خاص على القلب والكلى.

وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، خلال برنامجه "طبيب القلوب"، المذاع على قناة الشمس، أن تناول المخللات بشكل مفرط يزيد من الخطر على صحة القلب والكلى.

وأضاف "شعبان" أن المخللات تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، مما يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وزيادة العبء على الكلى للتخلص من الصوديوم الزائد، ومع الاستمرار في تناولها، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

ونصح العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب بضرورة عدم الإفراط في تناول الأملاح يوميًا للوقاية من أمراض القلب والكلى، مؤكدًا أن الكمية المسموح بها من الملح خلال اليوم يجب أن تقتصر على ملعقة صغيرة تقريبًا.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية