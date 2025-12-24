بعد عامين من الجدل.. لماذا تصدر SiriusXM قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا؟

تصدر تطبيق SiriusXM قائمة أكثر التطبيقات تحميلا على متجر Galaxy Store خلال خريف 2025، في عودة لافتة بعد الجدل القانوني الذي أحاط به قبل عامين، مستفيدا من التحديث الجديد الذي أطلقته شركة سامسونج لواجهة المتجر، والذي جاء بتصميم أبسط وتجربة استخدام أكثر سلاسة.

عودة رغم الجدل

ويعد تطبيق SiriusXM خدمة بث صوتي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الراديو عبر الهواتف الذكية وأجهزة متعددة، بما يشمل القنوات المباشرة، والموسيقى، والبرامج الحوارية، والرياضة، والأخبار، والبودكاست، دون الحاجة إلى راديو السيارة.

وأشار تقرير نشره موقع phonearena إلى القضية التي واجهتها الشركة في عام 2023، عندما رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد SiriusXM، متهمة إياها بتعمد تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراك لإبقاء المستخدمين داخل الخطط المدفوعة.

اتهامات بتعقيد إلغاء الاشتراك

وبحسب الدعوى، اضطر بعض المشتركين إلى قضاء ما يصل إلى 40 دقيقة في محاولات إلغاء الاشتراك، عبر مكالمات هاتفية أو محادثات مطولة مع موظفين مدربين على إطالة العملية، من خلال تكرار الأسئلة وتقديم عروض متتالية، في محاولة لإرهاق العميل ودفعه للتراجع عن قراره.

ترتيب التطبيقات الأكثر تحميلا

وجاء بعد SiriusXM في المركز الثاني تطبيق Glance AI، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء عشرات الإطلالات شبه الواقعية للمستخدم انطلاقا من صورة سيلفي واحدة، مع اقتراحات تسوق فورية من علامات تجارية متعددة تتطور بمرور الوقت وفق ذوق المستخدم ونمط حياته.

أما المركز الثالث فكان من نصيب تطبيق تيك توك، يليه تطبيق Perplexity، الذي يقدم نفسه كمحرك بحث قائم على المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر إجابات مباشرة بدل الاكتفاء بالروابط التقليدية.

وشملت القائمة تطبيق Crunchyroll المتخصص في بث الأنمي والدراما الآسيوية، ثم تطبيق Chime للخدمات المصرفية الرقمية دون رسوم شهرية تقليدية، يليه Adobe Acrobat Reader، وأخيرا ABCmouse 2.

تعليم الأطفال بأسلوب تفاعلي

ويعد تطبيق ABCmouse 2 نسخة مطورة من تطبيق تعليمي شهير للأطفال، يتميز برسوميات محسنة وألعاب تفاعلية أكثر، تركز على القراءة والرياضيات وحل المشكلات، إلى جانب ألعاب مفتوحة تشجع على التفكير الإبداعي ومجالات STEM، في محاولة لدمج التعلم باللعب.