"منافس قوي".. ماذا قال مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر المرتقبة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن المواجهة المرتقبة أمام مصر في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بروس، في تصريحات نقلتها صحيفة "IOL" الجنوب أفريقية: "مباراتنا القادمة أمام منتخب مصر فريق قوي وعلى مستوى أعلى، لكن ربما تكون مثل هذه المواجهات مناسبة لنا".

وتابع: " منتخب أنجولا لا نعرف عنه الكثير، وقد نجحنا في إظهار ما نريده خلال الشوط الثاني، وسنحاول تقديم نفس الأداء أمام مصر، وعدم التعرض للهزيمة بعد نتيجة جيدة".

وأضاف: "سلسلة النتائج المتتالية أمر جيد جدًا، لكنه ليس أقل ولا أكثر، لذا لا أنظر إلى ذلك. نريد فقط الفوز في كل مباراة، وهذه هي فلسفتنا التي نحاول إظهارها على أرض الملعب".

وأكمل: "إذا سألتني عما إذا كنت تريد مباريات لم تُهزم فيها أو الفوز بكأس الأمم الأفريقية، أعتقد أنك تعرف بالفعل إجابتي، بالتأكيد الفوز بالكأس، هذا هو هدفنا".

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري حقق فوزه الأولي في البطولة على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي.

