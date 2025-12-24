روتين "إيلون ماسك".. كيف يعيش أحد أغنى رجال العالم يومه؟

إيلون ماسك من أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الأعمال، إذ يدير شركات عملاقة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والسيارات الكهربائية، ومع تعدد مسؤولياته، يلفت روتينه اليومي الصارم الأنظار، بوصفه مثالا لأسلوب عمل صارم يقوم على الانضباط واستغلال الوقت إلى أقصى حد، وفقا لموقع "menshealth".

إدمان العمل وساعات بلا توقف

يعمل ماسك لأكثر من 100 ساعة أسبوعيا، وأحيانا ينام في مكتبه لضمان الالتزام بالمواعيد، كما أنه يخطط يومه بدقة منذ الليلة السابقة، سعيا لاستغلال كل دقيقة بأقصى قدر من الإنتاجية، رغم أن هذا النمط لا يخلو من آثار صحية سلبية.

تقنية الخمس دقائق.. تقسيم اليوم بدقة

يعتمد ماسك على تقسيم يومه إلى فترات زمنية قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق لكل مهمة، يساعده هذا النهج على التركيز في مهمة واحدة في كل مرة، سواء للرد على البريد الإلكتروني أو حضور الاجتماعات أو حتى تناول الطعام.

ورغم ذلك، يشغل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي جزءا ملحوظا من يومه، خاصة بعد استحواذه على منصة "إكس"، "تويتر".

صباح بلا طقوس صحية تقليدية

يبدأ ماسك يومه بالعمل فور الاستيقاظ، مكتفيا بنحو ست ساعات من النوم، وغالبا ما يتجاهل وجبة الإفطار لتوفير الوقت، بينما يحرص على الاستحمام صباحا، إذ يعتبره محفزا للإبداع.

أسلوب عمل صارم داخل الشركات

يحرص على تقليل الاجتماعات، ويفضل التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، كما يشارك بنفسه في الجوانب التقنية والهندسية داخل "تسلا" و"سبيس إكس"، ويطلب من موظفيه الالتزام بالعمل الجاد وساعات طويلة.

ممارسة الرياضة

على الرغم من ضغط جدول أعماله، يخصص إيلون وقتا محدودا للرياضة، رغم اعترافه بعدم حبه لها، ويمارس رفع الأثقال والجري، بالإضافة إلى اهتمامه بالفنون القتالية، للحفاظ على لياقته الذهنية والجسدية.

عادات غذائية بعيدة عن المثالية

لا يتبع نظاما غذائيا صحيا صارما، ويفضل الأطعمة الشهية والسريعة، ويتناول وجباته أثناء الاجتماعات، والعشاء وجبته الرئيسية، مع حرصه على عدم الإفراط في الطعام.

روتين ليلي والتخطيط لليوم التالي

قبل النوم، يتجنب الطعام والكحول، ويقضي وقته في التخطيط وقراءة الكتب، في محاولة لتصفية ذهنه والاستعداد ليوم جديد مليء بالضغوط.

الإرهاق… الوجه الآخر للنجاح

رغم نجاحه اللافت، لم يُخفِ ماسك معاناته من الإرهاق، خاصة في فترات العمل التي تجاوزت 120 ساعة أسبوعيا، هذا الضغط دفعه لاحقا لمحاولة تقليص ساعات العمل وتحقيق توازن أفضل بين حياته المهنية والشخصية، في تأكيد على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية مهما بلغ حجم النجاح.