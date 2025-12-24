بعد إنجاز الجزائر.. ترتيب المنتخبات الأكثر تهديفًا في كأس الأمم الأفريقية
كتب : محمد عبد الهادي
منتخب الجزائر
أصبح منتخب الجزائر، سابع منتخب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يصل إلى حاجز الـ100 هدف، بعد الفوز الذي حققه على منتخب السودان بثلاثية في الجولة الأولي من أمم أفريقيا.
وفاز منتخب الجزائر اليوم الأربعاء، على نظيره منتخب السودان بنتيجة 3-0، gيتصدر ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية.
بفوز الجزائر علي السودان، دخل محاربو الصحراء في قائمة المنتخبات التي سجلت 100 هدفًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يتربع على عرشها منتخب مصر.
وجاءت قائمة المنتخبات التي تخطت حاجز المائة هدف بأفريقيا:
منتخب مصر 177 هدف
منتخب ساحل العاج 152 هدف
منتخب نيجيريا 148 هدف
منتخب الكاميرون 142 هدف
منتخب غانا 138 هدف
منتخب تونس 102 هدف
منتخب الجزائر 100 هدف