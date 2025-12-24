أصبح منتخب الجزائر، سابع منتخب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يصل إلى حاجز الـ100 هدف، بعد الفوز الذي حققه على منتخب السودان بثلاثية في الجولة الأولي من أمم أفريقيا.

وفاز منتخب الجزائر اليوم الأربعاء، على نظيره منتخب السودان بنتيجة 3-0، gيتصدر ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية.

بفوز الجزائر علي السودان، دخل محاربو الصحراء في قائمة المنتخبات التي سجلت 100 هدفًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يتربع على عرشها منتخب مصر.

وجاءت قائمة المنتخبات التي تخطت حاجز المائة هدف بأفريقيا:

منتخب مصر 177 هدف

منتخب ساحل العاج 152 هدف

منتخب نيجيريا 148 هدف

منتخب الكاميرون 142 هدف

منتخب غانا 138 هدف

منتخب تونس 102 هدف

منتخب الجزائر 100 هدف