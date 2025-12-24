عزلة وغموض وعقاب.. أغرب استخدامات الجزر المهجورة حول العالم

استخدمت بعض الجزر المهجورة في مختلف أنحاء العالم كمستعمرات للسجن والعقاب والنفي، وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرزها، وفقا لموقع "smithsonianmag".

جزيرة سادو، اليابان

رغم ما تتمتع به من جبال مرتفعة وغابات كثيفة ومناخ معتدل، إلا أن هذه الجزيرة الواقعة غرب محافظة نيجاتا في اليابان خلال العصور الوسطى كانت منفى للمعارضين أو الشخصيات التي أغضبت السلطة.

ونفي إلى الجزيرة أكثر من 70 شخصا، كان من أبرزهم الأرستقراطيون والفنانون، واليوم تضم الجزيرة أكثر من 30 مسرح.

جزيرة سانت مارجريت، فرنسا

تقع هذه الجزيرة المغطاة بالغابات في البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طولها نحو ميلين (3218.68 متر) وعرضها نصف ميل (805 مترا)، وقد كانت موطنا لأحد أكثر السجناء غموضا في التاريخ.

وفي عام 1687، أحضر هذا السجين الغامض الذي كانت هويته مختفية وراء قناع مخملي أسود إلى الجزيرة وسجن في الحصن الملكي التابع للدولة، ولا تزال زنزانته الخالية قائمة حتى اليوم.

جزيرة الشيطان

تعد أشهر مستعمرة عقابية في تاريخ جمهورية غيانا الفرنسي وكانت تتكون من عدة سجون، واحد على البر الرئيسي بالقرب من العاصمة كايين، وثلاثة سجون قبالة الساحل، مخصصة لأخطر المجرمين.

وفي عام 1854، أسس نابليون الثالث هذه المستعمرة العقابية، وأرسل إليها 80 ألف مدان فرنسي من بينهم مجرمون وجواسيس وسجناء سياسيون، واستمرت حتى إغلاقها رسميا عام 1938.

وعرفت المستعمرة العقابية أيضا باسم "المقصلة الجافة"، نظرا لارتفاع معدل الوفيات نتيجة الأمراض وظروف العمل القاسية والجوع.

جزيرة سانت هيلينا

تقع في جنوب المحيط الأطلسي، وتعد من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض، وتم نفي نابليون إليها بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.

جزيرة كويبا، بنما

تقع هذه الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 122 ألف فدان على المحيط الهادئ، وتحيط بها مياه مليئة بأسماك القرش، كما أنها تعد من أكبر جزر البلاد

وسكنها في البداية هنود الكاسيك ثم القراصنة، قبل أن تنشأ عام 1919 كمستعمرة عقابية لأخطر مجرمي بنما، كما إنها كانت مخصصة لإرسال المعارضين السياسيين.

