نعى الفنان يوسف إسماعيل صديقه الراحل طارق الأمير، الذي وافته المنية صباح اليوم.

ونشر يوسف إسماعيل صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "البقاء لله في الصديق الغالي الفنان طارق الأمير".

وشُيع جثمان طارق الأمير ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الرحمن الرحيم.

ويُذكر أن الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها أفلام "عسل أسود"، و"اللي بالي بالك"، و"الحب كده"، و"مطب صناعي".

