خطفت الأنظار.. ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة شتوية أنيقة

كتب : أسماء مرسي

06:51 م 24/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة شتوية جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أطلت أوبال مرتدية بالطو طويل باللون الرصاصي، ونسقت أسفله توب وبنطلون بأرجل واسعة باللون الأبيض.

واعتمدت أوبال مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء واسكارف باللون الأبيض، بالإضافة إلى حقيبة باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بإكسسوارت مكونة من حلق وخاتم.

بأسلوبها المميز وإطلالاتها المتنوعة بين الفساتين القصيرة والطويلة والتصاميم الجريئة، دائما ما تخطف أوبال سوشاتا جذب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة شتوية إطلالة أوبال سوشاتا أوبال سوشاتا على إنستجرام

