ويتكوف يبلغ إسرائيل بموعد الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب-عبدالله محمود:

09:22 م 24/12/2025

ستيف ويتكوف

أكدت مصادر إسرائيلية لقناة 13 العبرية، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة بداية يناير 2026.

وقالت المصادر الإسرائيلية، أن هناك قلق في إسرائيل أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكومة بنيامين نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية دون نزع السلاح من غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بعد اجتماع نتنياهو وترمب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل معترضة على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة جثمان آخر أسير إسرائيلي.

