ملياردير صيني يثير الجدل بإعلان زواج عبر السوشيال ميديا- ما القصة؟

نشر ملياردير صيني إعلانا للزواج على وسائل التواصل الاجتماعي، يبحث فيه عن شريكة حياة تشاركه الحب والوفاء وحب الوطن.

ونشر الملياردير ليو شين والذي تقدر ثروته بأكثر (1.4 مليار دولار أمريكي)، إعلانا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن شريكة حياة، وفقا لـ "hindustantimes".

وصرح شين لوسائل الإعلام بطموحه في تخطي قدوته المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت، مستشهدا بمقولته الشهيرة التي تؤكد أن اختيار شريك الحياة هو القرار الأهم في حياة الإنسان.

وأشار "شين" إن انشغاله وتركيزه في العمل، بالإضافة إلى الأزمة العائلية التي مر بها عام 2018 أدت إلى افتقاره إلى الخبرة في العلاقات العاطفية، بالرغم من أنه شخص حساس وعاطفي.

وأضاف شين أن هذه السمة تطورت خلال مسيرته المهنية في مجال الاستثمار، حيث يعطي الأولوية غالبا لمصالح عملائه.

ووصف المستثمر نفسه بأنه وطني للغاية ومحب للوطن، وقال إنه يأمل أن تشاركه شريكة حياته المستقبلية نفس القيم وأن تكون حنونة، وأيضا يرغب في إنجاب الأطفال.

من هو ليو شين؟

-من مواليد التسعينيات.

-مستثمر محترف.

- يعد من أكبر المساهمين في أكثر من عشر شركات مدرجة في البورصة.

-حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة ألمانية مرموقة.

-يمتلك عقارات في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونج.

-يمتلك أكثر من سيارة رولز رويس.





