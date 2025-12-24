تفاصيل مناقشة "المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام" لخطة تطوير ماسبيرو

عقد المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الدكتور أشرف العربي، اجتماعًا مطولًا مساء اليوم الأربعاء، بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتناول الاجتماع ما جرى طرحه خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطط تطوير مبنى ماسبيرو والنهوض بدوره الإعلامي.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يعاود المجلس اجتماعاته خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التصورات التي سيقدمها فريق عمل برئاسة عبد الفتاح الجبالي، والتي تستهدف رفع مستوى الأداء الاقتصادي لماسبيرو، وتحقيق الاستدامة المالية، ومعالجة التحديات والمشكلات المتراكمة على مدار عقود.

وبناءً على تكليف رئيس مجلس الوزراء، ستتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخطتها الشاملة إلى الحكومة في يناير 2026.، ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويعمل أعضاؤه بشكل تطوعي دون مقابل.

