مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

2 1
14:30

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

3 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

1 0
19:30

موزمبيق

جميع المباريات

إعلان

20 صورة من مران منتخب مصر الجماعي استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

07:28 م 24/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صورًا من المران الجماعي للمنتخب المصري اليوم الأربعاء، في ظل التحضيرات لمواجهة جنوب افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبلة، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري حقق فوزه الأولي في البطولة على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي.

إقرأ أيضًا..

زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان