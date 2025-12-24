20 صورة من مران منتخب مصر الجماعي استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

"منافس قوي".. ماذا قال مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر المرتقبة؟

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صورًا من المران الجماعي للمنتخب المصري اليوم الأربعاء، في ظل التحضيرات لمواجهة جنوب افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبلة، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري حقق فوزه الأولي في البطولة على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي.

