أحمد موسى: تحسين دخل المواطن أولوية قصوى لمواجهة الغلاء

كتبت داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة المصرية تضع خفض معدلات التضخم على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاهتمام المباشر بكل ما يخص المواطن المصري سيكون المحرك الأساسي لكافة السياسات في الفترة المقبلة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن المواطن المصري يستحق أن يستقبل عام 2026 بواقع اقتصادي مختلف، وبمستوى معيشي أفضل يتناسب مع التحديات الحالية، موضحًا أن الهدف الأهم الذي يشغل بال المواطن البسيط هو "جيبه"، ومدى قدرته على تلبية احتياجات أسرته في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن ما يهم المواطن في المقام الأول هو "صافي الدخل الشهري"، وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن توازنًا حقيقيًا مع الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدخول الحالية لم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وذكر موسى أن مبلغ 7 آلاف جنيه أصبح لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية، مما يضطر الكثيرين للبحث عن عمل إضافي لمضاعفة هذا الدخل من أجل البقاء على قيد الحياة، موضحًا أن الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات زاد من معاناة الأسر، مما يتطلب تدخلات حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع موسى حديثه بسرد قصة واقعية عن أحد أصحاب الشركات الذي كان يوظف نحو 200 عامل، لكنه فشل في إدارتها وتورط في قضايا وأحكام قضائية عديدة، مضيفًا أن هذا النموذج يجسد الفشل في منح أصحاب الحقوق حقوقهم، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالمسؤوليات تجاه العاملين والمجتمع.