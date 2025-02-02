بـ ملايين الدولارات.. بيع فيلا مطلية بالذهب تثير الجدل - 20 صورة

كتب- أسماء مرسي:

شهد سوق العقارات في دبي حدثا استثنائيا هذا العام، حيث تم بيع "قصر الرخام" وهو فيلا فاخرة ذات جدران مطلية بالذهب في تلال الإمارات مقابل 425 مليون درهم إماراتي (115.8 مليون دولار أمريكي).

يُعتبر هذا القصر الفخم، المستوحى من قصر فرساي الشهير في فرنسا، ثاني أغلى صفقة بيع عقارية سكنية في تاريخ دبي، بعد شقة بنتهاوس في كومو ريزيدنسز في نخلة جميرا عام 2023، وفقا لموقعي "travelsdubai" و"gulfnews".

فخامة التصميم والتفاصيل الفريدة

يمتد قصر الرخام على مساحة داخلية تبلغ 60 ألف قدم مربع، ويقع على قطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها 70 ألف قدم مربع، أي ما يعادل (7000 م) في تلال الإمارات، أحد أرقى المجتمعات السكنية في دبي.

كما يتميز القصر بتصميم معماري فخم، ويضم خمس غرف نوم فاخرة، وقبتين شاهقتين، ومسبحين داخلي وخارجي، وحوض أسماك مرجانية ضخم.

ولم يقتصر الاهتمام بالتفاصيل على التصميم المعماري فحسب، بل يشمل أيضا التصميمات الداخلية الفاخرة التي تضمنت جاكوزي من الذهب عيار 24 قيراطا، وصالة ألعاب رياضية حديثة.

كما تضم غرفة الطعام الرسمية، الواقعة في الطابق الأرضي، حوضا للشعاب المرجانية، وطاولة طعام رائعة مصنوعة خصيصا من الأحجار الكريمة والكريستال.

بناء استثنائي وتكلفة باهظة

استغرق بناء قصر الرخام حوالي 12 عامًا، حيث انتهى في عام 2018.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء القصر تجاوزت 80 إلى 100 مليون درهم إماراتي.

وتتميز الديكورات الداخلية للقصر باستخدام 70 ألف ورقة من ورق الذهب، بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية النادرة.