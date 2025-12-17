مدبولي: نستهدف مضاعفة الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف تحركاتها لدعم وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد لقاءات موسعة مع رؤساء المجالس التصديرية، جرى خلالها بحث سبل مضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن المستهدف القومي لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يعد هدفًا قابلًا للتحقق من حيث التوقيت والحجم، لافتًا إلى أن هذا الرقم يشمل الصادرات السلعية والخدمية.

وأشار مدبولي إلى النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن منطقة القنطرة غرب تُعد من النماذج الواعدة، حيث من المتوقع أن تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الوزراء عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على الاستماع المستمر إلى مجالس إدارات المجالس التصديرية لرصد التحديات التي تواجه المصدرين والعمل على حلها بشكل عاجل، مشددًا على أن هذا النهج أسهم في تحقيق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 40 مليار دولار خلال عام 2024، فيما تستهدف الحكومة الوصول بها إلى ما بين 48 و50 مليار دولار خلال العام الجاري، بما يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.

