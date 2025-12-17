مدبولي: نعمل على حلول جذرية لأزمة ماسبيرو والمؤسسات القومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعقد اجتماعات متواصلة مع كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث ووضع حلول جذرية للأزمة المالية التي تواجه ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هدف الدولة يتمثل في دعم هذه المؤسسات حتى تستعيد دورها الوطني والإعلامي المؤثر، مشيرًا إلى أن العديد منها يعاني مديونيات متراكمة نتيجة عجز في سداد الضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تقدم دعمًا للمؤسسات الصحفية والإعلامية، إلا أن الأهم هو تحقيق فاعلية حقيقية وتأثير ملموس في الشارع، من خلال وضع حلول اقتصادية واضحة تضمن استدامة هذه الكيانات، وذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة، عبر ترشيد الإنفاق وإقامة مشروعات اقتصادية مستمرة تدر عائدًا ثابتًا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن رؤية الدولة تستهدف أن تصبح المؤسسات الصحفية والإعلامية في المستقبل قادرة على الاعتماد على نفسها دون الحاجة إلى دعم حكومي مباشر، بما يضمن استقلاليتها واستمرارها في أداء رسالتها المهنية والوطني.