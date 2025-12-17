(محدث)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعتها المكثفة لسير العملية الانتخابية، وتمكنت، اليوم الأربعاء، من ضبط 61 شخصًا لمحاولتهم التأثير على الناخبين وخرق قواعد انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل 13 محافظة.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام أعمال التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الجولة تتنافس على 101 مقعد، عبر 4494 لجنة فرعية داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على مستوى المحافظات المشمولة بالمرحلة.

وفي إطار التأمين والمتابعة، ضبطت الخدمات الأمنية بعدد من الدوائر الانتخابية متهمين بحوزتهم مبالغ مالية، وبطاقات رقم قومي، وكروت دعاية انتخابية، وكوبونات وسلع غذائية، تمهيدًا لاستخدامها في رشوة الناخبين وحثهم على التصويت لصالح مرشحين بعينهم.

سقوط 61 متورطًا في محاولات شراء أصوات الناخبين

وشملت الوقائع ضبط متهمين في دوائر انتخابية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، حيث تنوعت الأساليب بين توزيع الأموال، وحيازة بطاقات شخصية للناخبين، واستخدام مكبرات صوت للدعاية بالمخالفة للضوابط، فضلًا عن إعداد كشوف بأسماء ناخبين وكروت توجيه انتخابية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام بعض الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية أو ممارسة دعاية انتخابية غير مشروعة، حيث تم تحديد وضبط المتورطين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع.

وبخصوص مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد المرشحين انسحابه من الانتخابات بسبب ما وصفه بتجاوزات، أوضحت الفحوص عدم صحة تلك الادعاءات، وتبين أن حقيقة الواقعة ضبط عدد من أنصاره بحوزتهم أموال وكروت دعاية بغرض التأثير على الناخبين.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة توجيه أصوات الناخبين

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة أي محاولة لتوجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم بالضغط أو الإغراء المالي. ويعاقب بالحبس والغرامة كل من أعطى أو طلب أو قبل فائدة بهدف التأثير على التصويت، وفق المادة (65).

يحظر القانون على بعض الفئات ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا، مثل المحكوم عليهم في جرائم فساد أو جنايات مخلة بالشرف، مع اختلاف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة. كما يحق لكل مرشح ممارسة الدعاية الانتخابية وفق القانون وإشراف اللجنة العليا، مع فرض عقوبات مشددة على من يستخدم القوة أو العنف لمنع أداء الحقوق أو الدعاية الانتخابية، وفق المادة (58).

