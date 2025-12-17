مغامرة في النيل.. شباب يخوضون رحلة الكياك من أسوان إلى "مرج البحرين"

قررت مجموعة من الشباب المصريين خوض رحلة غير تقليدية عبر نهر النيل، مستخدمين قوارب الكياك، في محاولة لتحقيق حلم السفر من أسوان إلى القاهرة عبر النهر دون أن يكون معهم فريق تنظيم أو دليل يرشدهم إلى الطريق.

"الطبيعة كانت دليلنا"

وقال أحمد عويس، أحد المشاركين في المغامرة، إن الرحلة انطلقت دون أي تنظيم رسمي أو دليل سياحي، معتمدين فقط على خبرتهم وحبهم للكياك والتخييم في الطبيعة.

وأوضح عويس في تصريحات لـ"مصراوي": "إحنا مجرد مجموعة أصدقاء بنحب السفر والأماكن الجديدة والتخييم وسط الطبيعة، فكرة إننا نعمل كياك في أماكن مختلفة كانت دايما في دماغنا".

وأضاف "عويس" أن الرحلة في مرحلتها الأولى امتدت من جزيرة سهيل بأسوان إلى معبد كوم أمبو، لمسافة تقدر بحوالي 52 كيلومترا داخل مجرى النيل، مؤكدا أن تنفيذ الرحلة دفعة واحدة كان صعبا، ما دفعهم إلى تقسيمها إلى مراحل متتالية.

وتابع: "في البداية كنا عايزين نعملها مرة واحدة، لكن أدركنا إنها صعبة، فقررنا نقسمها على مراحل، وكانت أول مرحلة من أجمل التجارب اللي عشناها".

طبيعة بكر وكرم أسواني أصيل

وخلال الرحلة، واجه الفريق مشاهد طبيعية وصفها "عويس" بأنها "لم يرَ مثلها من قبل في أي مكان داخل مصر"، من جزر نيلية غير مأهولة، إلى طيور مهاجرة تحيط بهم في صمت مهيب: "كنا بنخيم في أي جزيرة تعجبنا، ونقابل جزر مفيهاش أي سكان غير الطيور".

ولم تخل المغامرة من لمسات إنسانية، حيث التقى الشباب بصيادي أسوان واشتروا منهم سمكا طازجا قاموا بشوائه على ضفاف النيل، يقول "عويس": "قابلنا أهل أسوان، أهل الكرم والضيافة، وكانت لحظات بسيطة لكنها مؤثرة جدا".

3 أيام من المغامرة

واستغرقت المرحلة الأولى من الرحلة 3 أيام، وصفها "عويس" بأنها من أجمل رحلات الكياك التي خاضها في حياته، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية امتدت من كوم أمبو إلى إدفو، بمشاركة أصدقاء جدد انضموا إلى التجربة بقواربهم: "وبإذن الله نقدر نكمل لحد القاهرة، أو حتى لحد مصب النيل في البحر المتوسط".

ويعرف مصب النيل في البحر المتوسط بـ"مرج البحرين" والذي جاء في سورة الرحمن حين قال عز وجل في كتابه العزيز: "مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان".

