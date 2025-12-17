نظرت محكمة جنح السويس، ثان جلسات القضية المتهم فيها طبيب استشاري بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الجسيم، والذي أودى بحياة سيدة عقب وضع مولودها بمستشفى خاص في السويس، وقررت المحكمة عرض ملف القضية على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي.

وكانت محكمة جنح السويس، نظرت في جلسة 3 ديسمبر أولى جلسات القضية، وقررت التأجيل لجلسة اليوم لإعلان المتهم، واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لطلبات الدفاع، وأصدرت قرارها السابق.

وكانت نيابة السويس الجزئية، باشرت التحقيقات في المحضر رقم 5287 لسنة 2025، والمتهم فيه طبيب استشاري نساء وتوليد، بالتسبب في وفاة إسراء حلمي مجاهد، وذلك وفق ما ورد في قرار نيابة السويس الجزئية بتاريخ 6 نوفمبر 2025.

وبحسب ما جاء في أوراق القضية، فإن المتهم تسبب في وفاة المجني عليها نتيجة إهمال جسيم وعدم مراعاة أصول مهنته، ما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي انتهت إلى عدم تمكن المجني عليها من النجاة.

وكانت المجني عليها اسراء 27 عامًا، توفيت في 27 يونيو الماضي بعد ولادة طفلتها الثانية في أحد المستشفيات الخاصة، إثر إهمال طبي واضح وتأخر في التشخيص والعلاج، حيث أجرت عملية ولادة طبيعية تحت إشراف طبيب النساء والتوليد معروف بالمحافظة، وبحسب إفادة أسرتها وزوجها كانت الولادة تسير بشكل طبيعي، إلا أن حالتها الصحية بدأت تتدهور بسرعة بعد خروجها من غرفة العمليات، وبدأت تعاني من آلام شديدة ونزيف غزير مع تغير في لون الجسم وبياض الشفاه، ما أثار قلق أسرتها.

قدم والد وزوج إسراء، بلاغًا رسميًا يتهمان فيه الطبيب و المستشفى بالإهمال الجسيم والتباطؤ في تقديم العلاج، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة لضمان عدم تكرارها مع آخرين.