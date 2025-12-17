مدبولي: الاعتداء على الأطفال داخل المدارس حوادث فردية وليست ظاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تم رصده خلال الفترة الأخيرة من وقائع اعتداء أو تحرش ببعض الأطفال داخل المدارس لا يمثل ظاهرة عامة، مؤكدًا على أنها تعد حوادث فردية يتم التعامل معها بحسم فور وقوعها.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع موسع ضم وزراء الأوقاف، الشباب والرياضة، الثقافة، والداخلية، لمناقشة التغيرات السلوكية التي يشهدها المجتمع المصري، ووضع آليات واضحة للتعامل معها.

وأضاف رئيس الوزراء أن المجتمع المصري بطبيعته متمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، مشددًا على أن أي حادثة يتم تسليط الضوء عليها يتم التعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة من قبل الجهات المختصة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية متكاملة تشارك فيها جميع الوزارات المعنية، تستهدف توعية المجتمع، وتحذير الأطفال وأولياء الأمور من أي ممارسات غير لائقة، والعمل على الوقاية منها قبل حدوثها.

وأكد رئيس الوزراء أن تكرار تناول هذه الحوادث لا يعني أنها ظاهرة، لافتًا إلى أن تضخيمها قد يعطي انطباعًا غير دقيق عن الواقع، في حين أن الدولة تتحرك بقوة وحسم مع أي واقعة يتم رصدها، مهما كان حجمها.

اقرأ أيضاً:

ضم حافز التدريس للأخصائيين.. نائب وزير التعليم يحسم الجدل لـ"مصراوي"

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد منهج متكامل للتطوير والتحسين المستمر

فريق الذكاء الاصطناعي بعين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع على مستوى الجامعات