كتبت- نرمين ضيف الله:

تواصل الطبيعة كشف كائنات مدهشة في بيئات متعددة، أبرزها حيوانات جديدة تم اكتشافها مؤخرًا حول العالم، وفق ما جاء في "Live Science" و"Popular Science".

مفترس أعماق خندق أتاكاما

قشري يعيش على عمق يقارب 7,900 متر في خندق أتاكاما، يتمتع بأطراف مفترسة تساعده على الصيد في الظلام التام، وتم تصنيفه كجنس جديد بالكامل.

كائن كهفي بلا عيون

نوع من مفصليات الأرجل يعيش داخل كهف إيراني غني بثاني كبريتيد الهيدروجين، يتميز بلونه الوردي وانعدام عينيه نتيجة التطور في بيئة مظلمة تمامًا.

جرادة ماء تظهر فقط بعد المطر

يعيش هذا الكائن في بحيرات موسمية داخل صحراء لوت، ويظل بيضه ساكنًا لسنوات حتى تهطل الأمطار النادرة، ما يعكس قدرته على التكيّف مع أقسى البيئات.

ضفدع سام بلمسات معدنية

ضفدع صغير ذو لون أزرق فاتح مع بقع معدنية مميزة، يعيش في منطقة نائية بالأمازون، ويُعد من أكثر الأنواع لفتًا للانتباه بين الضفادع السامة الحديثة.

دب ماء بحري دقيق الحجم

نوع جديد من الدببة المائية في سواحل الهند، قادر على تحمل تغيرات كبيرة في الملوحة، ويُعرف بقدرته الاستثنائية على النجاة في بيئات قاسية.

