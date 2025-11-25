إعلان

فيديو صادم.. امرأة تعود للحياة مرة أخرى قبل لحظات من دفنها

كتبت- شيماء مرسي

03:00 م 25/11/2025

تحول موكب جنازة في تايلاند إلى لحظة صادمة عندما استيقظت وتحركت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما داخل تابوتها قبل لحظات من الدفن، وكان يعتقد أنها ميتة.

وعثر على "تشونثيروت" التي كانت طريحة الفراش لمدة عامين، فاقدة للوعي في منزلها بمقاطعة فيتسانولوك، وفقا لـ "ndtv" وصحيفة "نيويورك بوست".

و ظنت عائلتها أنها توفيت وفاة طبيعية فوضعوها في نعش أبيض لدفنها في مقابر العائلة.

ولكن بعد إن بدأت الترتيبات للدفن سمع الأشخاص الموجودين صوت من داخل التابوت.

وعندما فتحوا التابوت اندهشوا وكانت تشونثيروت ترتجف، بل وتصفع الذباب عن وجهها.

وتم توثيق هذا المشهد الغريب بالفيديو، حيث ظهر الأقارب في حالة من الحيرة والذهول أمام ما يحدث.

وقال شقيقها، مونجكول، البالغ من العمر 57 عاما، إنه شعر بالسعادة بعد رؤية أخته على قيد الحياة.

وقال عامل المعبد الذي كان يستعد لحمل النعش إلى القاعة الرئيسية، إنه سمع فجأة صرخات استغاثة خافتة من الداخل.

وكشف الأطباء أن تشونثيروت لم تتوقف عن التنفس وانخفض مستوى السكر في دمها انخفاضا حادا لدرجة أن عائلتها ظنت أنها ماتت دون إجراء فحوصات دقيقة.

