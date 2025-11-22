يستهين الناس بمدى كره معظم الرجال للذهاب لمراكز التسوق رفقة زوجاتهم، بعضنا مستعد لفعل أي شيء لتجنب ذلك، كما يتضح من واقعة طريفة في "روسيا".

في الشهر الماضي، أبلغت شرطة كراسنويارسك عن حالة غريبة لرجل زُعم أنه عطل سيارته بنفسه لتزييف حادثة سرقة، حتى لا يضطر للذهاب للتسوق مع زوجته، بحسب odditycentral.

ووقعت الحادثة في أبريل، لكن الشرطة الإقليمية لم تُفصح عنها للصحافة إلا في أكتوبر، حيث اتصلت امرأة برقم الطوارئ للإبلاغ عن سرقة سيارة تويوتا كورولا الخاصة بزوجها من موقف السيارات القريب من منزلهما.

ثم اتصلت لاحقا لتبلغ عن العثور على السيارة في جزيرة أوتديكا، في كراسنويارسك.

وعندما وصلت الشرطة لتفتيش السيارة المسروقة، وجدت آثار دخول عنوة ومفتاح تشغيل تالفا.

لكن بعد استجواب الزوج، بدأ الضباط يشتبهون في أنه لا يقول الحقيقة، كلما زاد إلحاحهم، قلت مصداقية روايته، وبعد تحليل جميع الأدلة، خلصت الشرطة إلى أن الرجل "فبرك" عملية سرقة السيارة كذريعة للتهرب من رحلة تسوق مع زوجته.

ورغم خلو سجله الجنائي من أي تهم، يواجه الرجل الآن خطر قضاء عقوبة بالسجن بسبب حيلته، ورُفعت ضده قضية جنائية بموجب المادة 306 ("البلاغ الكاذب المتعمد") من القانون الجنائي الروسي، ويواجه عقوبة تصل إلى عامين سجنًا مع منعه من السفر.

اقرأ أيضا:

عرض منزل طفولة الرئيس ترامب للبيع.. لن تتوقع السعر- (صور)

"من وحي مسلسل ورد وشوكولاتة ".. لماذا يخون بعض الرجال زوجاتهم؟

لهذا السبب لا تظهر فقاعات عند غلي الماء في الميكروويف

سعرها تخطى نصف مليار جنيه.. بيع أغلى ساعة يد في أقل من 10 دقائق (صور)

لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم؟.. ما السرر؟