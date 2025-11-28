"يا تلحق يا متلحقش".. سباق على عروض البلاك فرايداي في مول مصر

كشفت صحيفة دا ماديرا أن لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو يستعد لعقد قرانه على عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز في حفل ضخم بمدينة فونشال بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز 5 فساتين أثارت الجدل على السوشيال ميديا لـ "جورجينا" في عام 2025، وفق ما ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أسود

ارتدت جورجينا فستان طويل باللون الأسود كت يشبه "ملابس النوم" وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فستان من الدانتيل

ظهرت عارضة الأزياء بفستان طويل "كت" باللونين الأسود والبيج مصنوع من الدانتيل، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

فستان باللون الوردي

خطفت جورجينا الأنظار بفستان قصير باللون الوردي "كت" مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فستان باللون الكافيه

وظهرت في إطلالة أخرى بفستان طويل باللون الكافيه ضيق عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها معطف فرو وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون، وزينت مع إطلالتها مجموعة مجوهرات مكونة من خاتم وكوليه وأسورة وحلق.

فستان أحمر

وارتدت فستان طويل باللون الأحمر ضيق مناسب لقوامها ورشاقتها، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

