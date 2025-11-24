في عام 1968 خاض عامل إيرلندي بسيط مغامرة غير مألوفة تحوّلت لاحقا إلى إحدى أغرب محاولات تحطيم الأرقام القياسية في القرن الماضي.

وبحسب ديلي ميل، قرر ميك ميني، الذي كان يعاني ضائقة مالية، أن يدفن نفسه حيا لمدة تتجاوز كل ما سجل قبله، طامحا إلى تحقيق شهرة عالمية وجني ثروة تغير حياته.

كان ميني قد بدأ مسيرته ملاكما، لكن إصابة قاسية أوقفت طموحه الرياضي، فانتقل للعمل في مجال الحفر والأنفاق في لندن، حيث خطرت له فكرة اختبار قدرة الإنسان على الصمود تحت الأرض لفترات طويلة.

وفي 21 فبراير، احتشد المارة وفرق التلفزيون في شوارع كيلبورن، القلب النابض للجالية الإيرلندية في لندن، لمشاهدة التابوت الخشبي الضيق الذي لم يزد طوله على 1.90 متر وعرضه على 76 سنتيمترا.

ووضع داخل التابوت إسفنج لتخفيف الضغط، وأنبوب هواء، وقناة لإيصال الطعام، ثم أنزل إلى حفرة في موقع بناء قبل أن يردم بالتراب كلياً

كان هدف "ميني"، قضاء 61 يوما تحت الأرض، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأمريكي بيل وايت (55 يوما)، ورافقته في هذه المغامرة غير المألوفة يد خفية: مايكل "بوتي" سوجرو، رجل السيرك السابق الذي أصبح منسق عروض في لندن، والذي تولى تنظيم الحدث بدقة.

وحرص ميني طوال فترة الدفن على إبقاء تواصله مع العالم الخارجي عبر مكالمات هاتفية وفتحة صغيرة لتلبية الاحتياجات اليومية، وحظيت التجربة في بداياتها باهتمام إعلامي عالمي، قبل أن تتراجع تغطيتها تدريجيا مع تصاعد أحداث دولية كبيرة، مثل حرب فيتنام واغتيال مارتن لوثر كينج.

وبعد انتهاء المدة المحددة، أخرج ميني من التابوت وسط تصفيق الحشود معلنا استعداده لخوض تحد أطول في المستقبل، غير أن آماله في تحقيق العائد المالي المنشود سرعان ما اصطدمت بالواقع، فالاتفاقيات التجارية التي وعد بها لم تتحقق، واتهم سوجرو بالاستحواذ على الأرباح، كما ضاعت فرصة الرعاية التي كان يفترض أن تقدمها شركة "جيليت".

ولم يتوقف الإحباط عند الجانب المادي، إذ لم يعترف رسميا بإنجازه، بعدما تفوقت مغامرة تدعى إيما سميث لاحقا بإنجاز استثنائي قضت خلاله 101 يوما مدفونة تحت الأرض، ما أبعد ميني عن دائرة الضوء التي كان يعتبرها حقه.

وعاد ميك ميني بعد ذلك إلى حياته البسيطة، ليعمل في مجلس مدينة كورك حتى وفاته عام 2003، تاركا خلفه حكاية مغامر طموح تحدى حدود الجسد والإرادة.

وتعود قصته إلى الواجهة اليوم من خلال الفيلم الوثائقي الجديد "Beo Faoin bhFód" الذي يبث على قناة TG4، مقدما سردا معمقا لرحلة رجل حاول أن يصنع مجده من تحت التراب.

