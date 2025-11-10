ملكة جمال تتعرض لموقف محرج وصادم على الهواء (فيديو)

شهدت مسابقة "ملكة جمال الأرض 2025" لحظة غير متوقعة عندما تعرضت ملكة جمال أوكرانيا ماريا زيلياسكوفا لموقف محرج على الهواء مباشرة، بعد أن سقطت على المسرح أثناء تقديمها أمام الجمهور.

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط ماريا أثناء صعودها إلى المسرح خلال المرحلة النهائية من المسابقة، في وقت كانت المذيعة تقدمها وتُشيد بها قائلة: "إنها لا تجذب الأنظار على المسرح فحسب، بل تجمع أيضا التبرعات للجيش وتُظهر تفانيها الكبير تجاه بلدها وشعبها".

لكن المفاجأة حدثت عندما تعثرت ماريا وسقطت على جانبها، قبل أن تنهض سريعا مبتسمة رغم الموقف المحرج، وسط دهشة وصدمة الحضور وتصفيقهم تشجيعا لشجاعتها وسرعة تداركها للموقف، وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية.

رغم الموقف الصعب، تمكنت ماريا من متابعة مشاركتها، لتحصد في النهاية لقب نائبة ملكة جمال الأرض 2025.

وفي منشور عبر حسابها على "إنستجرام"، عبرت عن سعادتها قائلة: "أنا في غاية السعادة، لقد مثلت وطني بكل فخر وقوة، كانت الأسابيع الثلاثة التي قضيتها في الفلبين بمثابة رحلة أحلام لن أنساها".

وأضافت أنها تشعر بالامتنان، وفخورة برفع علم أوكرانيا أمام العالم.

صاحبة لقب "ملكة جمال الأرض 2025"

أما اللقب الرئيسي، فازت به ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك، التي تسلمت التاج من جيسيكا لين من أستراليا، الفائزة بالنسخة السابقة من المسابقة.

