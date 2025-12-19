شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، بعد استغلال بعض تجار مستحضرات التجميل، حادثة وفاة عروس المنوفية في حملات ترويجية للمكياج.

الصفحات التجارية نشرت صورا لحماة العروس ممسكة بعلبة مكياج، مصحوبة بتعليقات مثل: "كان لسه جايبلها علبة ميكب من عند (اسم التاجر)"، ما أثار انتقادات لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي الذين وصفوا هذا التصرف بأنه "انعدام ضمير واستغلال للمأساة الإنسانية".

التفاعلات على مواقع التواصل لم تتوقف عند حدود الانتقاد، فقد عبر المتابعون عن استيائهم من استخدام الحادثة لترويج المنتجات التجارية، مؤكدين أن حياة البشر ليست مادة للتسويق أو التريند، وكتب أحدهم: "هي الفلوس خلت الناس معندهاش بربع جنيه دم أو ضمير أو إنسانية، اتقوا الله كلنا هنموت".

وكانت عروس بقرية ميت بره بمركز قويسنا بمحافظة المنوفي، لقيت مصرعها بعد أسبوع من زواجها، ما أثار تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الفقيدة كانت حاملا في شهرها الثالث، وأن الوفاة نتجت عن ضربات قوية على الصدر تسببت في كسر بعظمة القص ونزيف حاد بالرئة والمخ، إضافة إلى إجهاض أدى لتوقف عضلة القلب.

الحادثة أثارت مشاعر الحزن والأسى، واستمرت جهات التحقيق في البحث عن ملابسات الحادث، وبينما الجدل دائر حول الواقعة، أثار استغلالها في الحملات الدعائية غضبا واسعا خلال الساعات الماضية ما دفع الكثير من الصفحات المتورطة في ذلك إلى حذف المنشورات بينما أبقى البعض الآخر عليها.

اقرأ أيضًا:

كيف تحمي نفسك من نقص الحديد؟.. نصائح لا تتجاهلها

مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

"سر اللون البرتقالي".. كارولين عزمي بإطلالات تخطف القلوب

منخفض جوي يضرب البلاد.. 8 نصائح لأصحاب المناعة الضعيفة والأطفال



بعد عدة أشهر.. امرأة كادت تفقد حياتها بسبب نظام غذائي صارم