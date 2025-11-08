انتقام غريب.. لن تتوقع ما فعله موظف مع مديره السابق

أعلنت سلطات هونج كونج عن القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما، بعد اتهامه بنشر بيانات شخصية ومعلومات مالية تخص مديره السابق عبر الإنترنت بدافع الانتقام، دون الحصول على موافقته، وفق ما أفادت به مفوضية حماية الخصوصية في بيان رسمي.

وأوضحت المفوضية أن المشتبه به كان يعمل سابقا في الشركة التي يديرها الضحية، وتولى خلال الفترة بين نوفمبر 2023 ومايو 2024 إدارة حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إشرافه على عدد من مجموعات الدردشة التابعة للشركة وفروعها على أحد تطبيقات المراسلة الفورية، والمخصصة للترويج التجاري، بحسب موقع scmp.

وأضاف البيان أن القضية، التي تندرج ضمن جرائم "الدوكسينج"، أي نشر معلومات شخصية دون إذن، كشف عنها في مارس الماضي، بعد رصد تداول صور ووثائق تتعلق بالضحية داخل مجموعتين للدردشة.

وتبين أن المحتوى المنشور تضمن صورتين لعقد قرض يظهر فيه الضحية كمقترض، وخمس وثائق قضائية تظهره وشركاته كمدعى عليهم في قضايا مدنية، إضافة إلى مقطع فيديو يظهر وجهه أثناء قراءته للعقد.

كما تم نشر اسمه باللغة الصينية، ورقم بطاقة هويته في هونج كونج، وأرقام هواتفه داخل المدينة والصين، ورقم حسابه المصرفي في بنك صيني، إلى جانب أسماء شركته والشركات التابعة لها.

وأكدت المفوضية أن المشتبه به أُفرج عنه بكفالة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك طبيعة عمل شركات الضحية أو ما الذي دفع الرجل إلى القيام بهذا التشهير.

وحذرت الهيئة العامة للرقابة الجمهور من التشهير، قائلة إنه "ليس وسيلة لحل النزاعات لأنه لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع".

وفي هونج كونج، يعد التشهير الإلكتروني جريمة خطيرة، وبموجب قانون حماية البيانات الشخصية (الخصوصية)، يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى مليون دولار هونج كونجي (128,572 دولارا أمريكيا) والسجن خمس سنوات في حال الإدانة.

