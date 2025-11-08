حدث عالمي.. ما هو حفل "الجراند بول" الذي تستضيفه مصر في قصر عابدين؟

أغرب الحيوانات في العالم.. لن تصدق أن بعضها موجود فعلًا

كتبت- أسماء مرسي:

تشهد مدينة القاهرة، مساء اليوم، حدثا ملكيا عالميا، حيث تستضيف لأول مرة خارج إمارة موناكو حفل "الجراند بول".

الحدث سيُقام داخل قصر عابدين العريق، برعاية الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وبحضور نخبة من العائلات الملكية الأوروبية ونجوم الفن العالميين والمصريين.

قصر عابدين رمز الفخامة الملكية

قصر عابدين واحدا من أعرق القصور الملكية في الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر حين بناه الخديوي إسماعيل ليكون مقر الحكم الملكي الحديث في مصر.

يمزج القصر بين الطراز الأوروبي الكلاسيكي والروح الشرقية الأصيلة، ما جعله الوجهة المثالية لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يجمع بين تراث الفخامة الأوروبية والهوية الثقافية المصرية.

الحدث الملكي العالمي.. من القاهرة إلى العالم

تنطلق فعاليات الحفل في 8 نوفمبر 2025 داخل قصر عابدين، وتُختتم في 9 نوفمبر بحفل ختامي بدار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا الحدث برعاية الأمير ألبرت الثاني، وبمشاركة وزارات وهيئات مصرية ودولية، وفقا لموقع "sbisiali".

مشاركة ملوك وأمراء من أوروبا

سيحضر الحفل عدد من الملوك والأمراء الأوروبيين، من بينهم الأميرة بياتريس دي بوربون والأمير يواكيم والأمير بوربون، بالإضافة إلى الأمير ألبرت الثاني نفسه.

كما تشارك وفود رسمية من حكومات أوروبية، وممثلون عن وزارات مصرية وشخصيات ثقافية وفنية بارزة.

من موناكو إلى القاهرة

بدأ "الحفل الملكي الكبير" في موناكو عام 2019 كحدث يجمع بين الفخامة الملكية والأعمال الخيرية، ونقله إلى القاهرة يمثل خطوة رمزية تعكس دور مصر الثقافي والفني عالميا.

وتُختتم فعاليات الحدث في 9 نوفمبر 2025 بحفل مُبهر في دار الأوبرا المصرية، تُحييه الفنانة صفاء أبو السعود والسوبرانو ديليا جراس بمشاركة نخبة من الأصوات الأوبرالية العالمية.