الأغلى في العالم.. بقرة بـ4.3 مليون دولار

هل تصدق أن سعر بقرة يمكن أن يتجاوز 4 مليون دولار؟ فياتينا، البقرة الأغلى في العالم، هي من سلالة نيلور البرازيلية، وقد بيعت بمبلغ قياسي يصل إلى 4.3 مليون دولار في مزاد فائق الرفاهية، فما الذي يجعها البقرة تستحق هذا المبلغ الخيالي؟

في هذا التقرير، نكشف لك عن أسرار ارتفاع سعرها وخصائصها الفريدة التي جعلتها واحدة من أبرز الاستثمارات في صناعة اللحوم حول العالم.

وفقًا لموقعي bakersfield، وtimesofindia فإن السبب الرئيسي لارتفاع سعرها هو جودتها الوراثية الفائقة، لأنها تجسد سنوات من الجهود لتربية أبقار ذات لحوم أكثر جودة وخصائص ممتازة.

وإليك بعض الأسباب التي تجعلها ذات قيمة عالية:

1- إنتاج اللحوم

تتميز بقدرتها على اكتساب كميات كبيرة من العضلات بسرعة.

2- الخصوبة

لديها قدرة عالية على الإنجاب ونقل صفاتها الوراثية الممتازة إلى ذريتها.

3- التكيف مع المناخات الحارة

سلالة النيلوري، التي نشأت في الهند، معروفة بمقاومتها للحرارة العالية والأمراض والآفات، وذلك بفضل جلدها الرخو وغددها العرقية الكبيرة.

4- المناعة القوية

نظامها المناعي القوي يجعلها مقاومة للأمراض المختلفة.

5- الصفات الجسدية

تقدر البقرة لجمالها، وقوامها، وصلابة حوافرها، ومزاجها الهادئ.

6- الاستثمار في الجينات

يقوم المربون الأثرياء في البرازيل، أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، بالاستثمار في سلالات مثل النيلوري لتحسين جودة قطعانهم، وتباع بويضات هذه البقرة بأسعار باهظة (حوالي 250 ألف دولار للحصول على خلايا بيضها) لإنتاج أجيال جديدة من الأبقار عالية الجودة.

وتعتبر "فياتينا-19" مثالاً على التميز الوراثي في تربية الماشية وتأثيرها على تطوير صناعة اللحوم.