تحولت رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية من أمستردام إلى جزيرة أروبا إلى مشهد غير مألوف، بعد ظهور فأر داخل مقصورة الركاب أثناء التحليق فوق المحيط الأطلسي، ما أثار حالة من القلق والدهشة بين المسافرين على متن الرحلة التي استغرقت نحو 10 ساعات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، شوهد الفأر وهو يتنقل بحرية داخل المقصورة، حيث التقط ركاب مقاطع مصورة تُظهره يزحف على قضبان الستائر ثم يقفز إلى الخزائن العلوية ووحدات التخزين، في واقعة وصفتها الشركة بأنها نادرة وغير متوقعة.

المتحدث باسم الشركة، أكد أن الطاقم رصد وجود الحيوان أثناء التحليق، دون معرفة كيفية تسلله إلى الطائرة قبل الإقلاع، مشيرًا إلى أن الركاب تعاملوا مع الموقف بهدوء، فيما خضع الأمر لمتابعة دقيقة من طاقم الضيافة، مع التأكيد على أن الفأر لم يصل إلى أي مواد غذائية.

وبسبب الحادث، قررت الشركة إلغاء رحلة العودة المقررة في 10 ديسمبر من أروبا إلى أمستردام، لإجراء تنظيف وتعقيم كامل للطائرة قبل السماح بعودتها إلى الخدمة. وأقرت الشركة بأن الواقعة كانت مزعجة للركاب، مؤكدة توفير إقامة فندقية لليلة واحدة للمتأثرين، إلى جانب العمل على إعادة حجزهم على رحلات بديلة.

