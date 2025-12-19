بعد إعلان خطوبتها من نجل ترامب.. من هي بيتينا أندرسون؟

أغرب المباني التاريخية حول العالم- تصاميم لم تشاهدها من قبل

كتبت- أسماء مرسي:

سجلت دبي رقما قياسيا جديدا بافتتاح فندق "سيل دبي مارينا"، الذي يعد أطول فندق في العالم بارتفاع يبلغ 377 مترا، وفقا لمطوري المشروع.

يقع الفندق في قلب دبي مارينا، ويُشكل إضافة لافتة إلى أفق المدينة، ولم يكن من المخطط أن يصل المبنى إلى هذا الارتفاع، إذ جاء ذلك نتيجة تعديلات على التصاميم أثناء التنفيذ، ما أدى إلى زيادة عدد الطوابق وارتفاع البرج بشكل غير متوقع، وفقا لموقع "people".

افتتاح رسمي وإطلالات خلابة

افتُتح الفندق رسميا في 15 نوفمبر، ويوفر لضيوفه إطلالات شاملة بزاوية 360 درجة على دبي مارينا ونخلة جميرا والخليج العربي.

تصميم هندسي مبتكر

صممت المبنى شركة NORR Group المعمارية، ويتميز بفتحة علوية تُعرف باسم "عين الإبرة"، تساعد على تقليل تأثير الرياح وتزيد من ثبات البرج.

تصريحات المطور

قال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشروع التابعة لمجموعة "ذا فيرست غروب"، إن الهدف الأساسي كان إنشاء مبنى استثنائي، وليس تحطيم رقم قياسي، مضيفا: "لم نخطط لبناء أطول فندق في العالم، لكن التعديلات التصميمية قادتنا إلى ذلك".

مرافق وخدمات فندقية متكاملة

يضم فندق "سيل دبي مارينا" أكثر من ألف غرفة فندقية، إضافة إلى ثمانية مطاعم، وثلاثة مسابح، من بينها مسبح لا متناهي في الطابق 76، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية ومركز للأعمال ومساحات اجتماعية داخلية.

الأسعار

وبحسب تقارير إعلامية، بلغ عدد الغرف المشغولة بعد الافتتاح نحو 200 غرفة من أصل 1004، وتتراوح أسعار الإقامة بين 375 دولارا لليلة الواحدة للغرفة الفاخرة، و545 دولارا للجناح الملكي.

ووصفت إدارة الفندق افتتاح "سيل دبي مارينا" بأنه بداية مرحلة جديدة لدبي ولمجموعة "ذا فيرست غروب"، مشيرة إلى أن المشروع يعكس روح الابتكار والطموح التي تشتهر بها الإمارة عالميا.