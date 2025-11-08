خلال عام واحد فقط.. تراجع منسوب البحر الميت بشكل مخيف "صور"

كتب – سيد متولي

أثار صانع المحتوى الأردني حسام عودة موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورتين تُظهران التراجع الكبير في منسوب مياه البحر الميت خلال عام واحد فقط.

وتُبرز الصورتان الفرق الواضح بين مستوى المياه في العام الماضي والمستوى الحالي، إذ يظهر "عودة" في الصورة الأولى واقفاً فوق قمة ملحية كانت آنذاك مغمورة بالماء، بينما تبدو في الصورة الثانية مكشوفة تماماً بعد أن تراجع البحر عدة أمتار، في مشهد يعكس حجم الجفاف المتسارع الذي يضرب المنطقة.

وأعرب "عودة" في تعليقه على المنشور عن دهشته من التغيّر السريع في مستوى البحر، مؤكداً أن الفارق الزمني بين الصورتين لا يتجاوز عاماً واحداً، وهو ما لم يكن يتوقع أن يُحدث هذا التراجع الكبير.

وأثارت الصور حالة من القلق بين المتابعين والمهتمين بالشأن البيئي، وسط تحذيرات من خبراء البيئة من استمرار الانخفاض الحاد في منسوب البحر الميت، الذي يُعد أكثر المسطحات المائية انخفاضاً على سطح الأرض.

ودعا ناشطون إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الوضع البيئي في المنطقة، معتبرين الصور التي نشرها "عودة" بمثابة "جرس إنذار" بشأن واحدة من أبرز القضايا البيئية التي تواجه العالم العربي.

يُذكر أن البحر الميت يشهد منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في منسوب مياهه بمعدل يزيد على متر سنوياً، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها تغيّر المناخ، وتراجع تدفق المياه من نهر الأردن وروافده، ما يهدد مستقبل هذا المعلم الطبيعي الفريد.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Hosam Odeh | د. حسام عودة (@drhosamodeh)

اقرأ أيضا:

جائزة غير متوقعة من جيم صيني لمن يخسر 50 كيلوجرام خلال 3 أشهر

"مزجت بين الطبيعة والطب".. خبير أثري يكشف أسرار جمال وجاذبية كليوباترا

فرح ببلاش.. عريس يعتمد حيلة ذكية لتغطية تكلفة الفرح

تحولت إلى فنادق ومعالم سياحية .. أغرب 3 مراحيض حول العالم

مقابل 25 دولار.. مقهي يتيح للزبائن تجربة دور "الخادمات"