بعد إعلان خطوبتها من نجل ترامب.. من هي بيتينا أندرسون؟

كتبت- أسماء مرسي:

تنتشر حول العالم العديد من المباني التاريخية التي تجمع بين الإبداع المعماري والغرابة في التصميم، بعضها أصبح أيقونة سياحية شهيرة بفضل شكلها الفريد وقصصها المميزة.

فيما يلي، إليكم أغرب المباني التاريخية حول العالم التي تجمع بين الجمال والغرابة، وتجذب الزوار من كل مكان، وفقا لموقع "smddecoration".

برج إيفل– فرنسا

يقع في باريس، وهو من أشهر المعالم السياحية عالمي، بُني البرج الحديدي بمناسبة المعرض العالمي الثاني عام 1889، ويتميز بتصميم هندسي مبتكر يتكون من ثلاثة أجزاء، ما يجعله من أغرب المباني التاريخية.

قصر الحمراء- إسبانيا

يقع في مدينة غرناطة، ويشتهر بتصميمه الأندلسي والزخارف الإسلامية الرائعة، يضم القصر عشرة مبان مميزة، ويعكس ألوانه الأساسية الثلاثة الأحمر والأخضر والأبيض تاريخ الحضارة الإسلامية ويحتوي على العديد من الأسرار والقصص الغريبة.

برج بيزا المائل- إيطاليا

يقع في مدينة بيزا، واشتهر بانحنائه الشديد عند بنائه في القرن الثاني عشر، بُني البرج في الأصل ككنيسة، لكنه أصبح أشهر المباني بسبب ميله الفريد الذي يجعله من أغرب المعالم التاريخية.

المنزل الدافئ- النرويج

يتميز بتصميمه الدائري الذي يشبه شكل الأرض، ويعد من أغرب المباني من حيث الديكور والابتكار المعماري.

برج دومو- ميلانو، إيطاليا

أحد أبرز المعالم السياحية في ميلانو، يتميز بتصميمه المعماري الفريد والغريب الذي يجذب الزوار من كل أنحاء العالم.

قصر نيمان ماركوس- رومانيا

يشتهر بتصميمه الغريب الذي يجمع بين الأشكال الهندسية المعقدة والتفاصيل الدقيقة، ليصبح رمزا للإبداع المعماري في رومانيا.

قصر القمم- الهند

يشبه المتاهة في تصميمه الهندسي ويعود تاريخه إلى العصور القديمة، ويضم العديد من الأسرار والأساطير المحلية التي تزيد من غرابة المبنى وجاذبيته السياحية.

المنزل المقلوب- بولندا

يُبنى هذا المنزل بشكل عكسي ليظهر وكأنه مقلوب على سطحه، فهو أول منزل معكوس في العالم، بالإضافة إلى أنه معلما سياحيا وترفيهيا يجذب الزوار.

دار الأحذية- جنوب أفريقيا

يقع في جنوب أفريقيا، وهو مصمم على شكل حذاء نسائي عملاق، بُني المشروع الفني للفنان رون فان زيل ليصبح معلما فنيا وسياحيا فريدا من نوعه.

البيت الحجري- البرتغال

يشبه الصخرة أو الكهف، ويعود تصميمه إلى العصر الحجري، ليصبح رمزا لعلاقة الإنسان بالطبيعة وابتكار المباني المميزة في التاريخ.

قلعة نويشفانشتاين- ألمانيا

تبدو القلعة وكأنها خرجت من عالم القصص الخيالية، بأبراجها العالية وتصاميمها الفخمة، وألهمت العديد من أفلام الرسوم المتحركة حول العالم، لتصبح أيقونة للعمارة الخيالية الواقعية.